Quelques éclaircies dans la brume.

Avec l'annonce du départ du président Finocchio, l'avenir de Hamoir en D2 amateurs n'est pas certain. Ces dernières semaines, les hauts et les bas se sont enchaînés. Jeudi, en fin de journée, on parlait d'un partenariat avec un club de plus haut ou plus bas niveau.On en sait un peu plus à ce sujet. Selon nos informations, il s'agirait d'une collaboration avec le Standard de Liège. Et quid du fameux potentiel repreneur? Il serait toujours bien là. Il devrait s'agir de la SRL Thierry Vincent, une entreprise forestière de la région qui pourrait finalement faire partie du projet hamoirien.On devrait y voir encore un peu plus clair au terme de ce week-end.