Maxime Renson attend Waremme de pied ferme ce dimanche.

À défaut d’être un duel au sommet, ce Solières - Waremme sera un sommet… dans le bas de tableau !

"Le scénario se présente chaque semaine : nous avons toujours un match vital à emporter. D’autant plus quand l’adversaire est un concurrent direct", témoigne Maxime Renson.

Face à Waremme, qu’il a quitté en 2018, le défenseur gaucher soliérois sera de retour de suspension. "Je n’ai joué que deux ans chez les Wawas. Le club ne m’a pas marqué autant que Tirlemont, où je suis resté cinq ans. L’inverse étant vrai aussi."

Mais la fin de l’histoire commune au Leburton laisse toujours aujourd’hui plus qu’un goût amer chez le Soliérois. "La rancœur ne peut qu’être du côté des joueurs. Malgré les soucis, on avait tout donné et maintenu le club. Les dirigeants doivent avoir encore plus de respect pour des joueurs continuant à se donner dans pareilles conditions ! Or, c’est tout le contraire qui s’est produit en Hesbaye."

Esprit de revanche donc. Sportive aussi au vu du cinglant 3-0 de l’aller. "Quand on prend une telle gifle, peu importe l’adversaire, on a envie de le vaincre lors de la manche retour. Sur les aspects extra-sportifs, c’est plus de la rancœur, en raison de l’irrespect, et de la malhonnêteté vécue à l’époque, qu’une volonté de revanche."

Restant sur un succès à Verlaine (2-3), les sociétaires du Château vert voudront enchaîner deux victoires, ce qui constituerait une première pour cette campagne !

"On a enfin eu la chance avec nous chez les Taureaux. Ce type de victoire gomme les frustrations de défaites pourtant encourageantes. Comme contre Durbuy (2-3 sur le fil)."

Alors que le noyau s’étoffe ("la concurrence manquait au premier tour") avec une vision sur 18 mois, l’immédiateté tient à engranger trois nouvelles unités dimanche. "Si on gagne, on mettra la pression sur Waremme. Ce match et celui à Acren sont vitaux pour nous dont le calendrier sera très ardu en fin de saison. On sait cependant qu’en face, on aura des joueurs désireux de se montrer en raison du changement d’entraîneur."

Alors, où peut se jouer ce derby de feu ? Dans "les détails, l’envie de gagner et la forme du jour, les moteurs mentaux de l’équipe…"

Philippe Caserini : "Les pires craintes pour les Wawas s’ils sont battus"

Passé par les deux clubs, Philippe Caserini a toujours une analyse franche.



"Si je tiens compte des derniers résultats, Solières est plus dans le positif que Waremme." Mais… "Il s’agira d’une rencontre à 6 points pour les deux. Waremme reste sur une pente savonneuse et glissante. Je me demande dans quelle mesure les Wawas ne jouent pas leur saison ce dimanche… S’ils sont battus, j’ai les pires craintes pour eux. Ceci dit, ce duel est forcément aussi un grand tournant pour les locaux. Malheur au vaincu." Solières reste sur un succès flatté à Verlaine et les Hesbignons viennent de changer de coach. "Il faut voir comment les Wawas vont digérer cette mutation et comment l’équipe va évoluer tactiquement ?" Solières transfère, preuve que l’on y croit toujours ? "Ou le club prépare déjà la saison prochaine. Leur mission est compliquée, il leur faudra une moyenne de champion (plus de 20 points) sur la dernière tranche pour espérer se sauver !"