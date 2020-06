D2 amateurs: Stockay transfère deux joueurs et clôture son mercato © DR Liège Matthias Sintzen

Le noyau pour la saison prochaine sera composé de 21 joueurs. A Stockay-Warfusée, on est prêt à reprendre le chemin des terrains. Bien qu'il faille attendre le 20 juillet pour les retrouvailles sur le terrain d'entraînement, le groupe est d'ores et déjà au grand complet.



En effet, le club vient d'annoncer l'arrivée des deux derniers renforts estivaux. Il s'agit d'Armel Body et de Tom Jurdan. Le premier évoluait à Spouwen-Mopertingen, en D2 amateurs. Il s'agit d'un milieu de terrain de 22 ans. Ton Jurdan débarque quant à lui du RFC Seraing. Du haut de ses 19 ans, il a déjà fait quelques apparitions sur le banc de l'équipe première des Métallos.



Au total, ce sont neuf nouveaux joueurs qui ont signé un contrat avec l'équipe qui sera dirigée par Philippe Caserini, en plus de Colson qui revient d'Aywaille.



Le noyau sera composé de 21 éléments dont deux gardiens.