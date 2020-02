L'exode est en marche chez les Stockalis.

Après l'officialisation du départ de Rico Garcia (Dison), trois nouveaux joueurs quitteront le club en fin de saison. Et non des moindres : Thibaut Monmart, Maxime Lambert et Jérôme Bertrand (en photo).

Si leurs destinations ne sont pas encore connues, Rochefort (où Yannick Pauletti a déposé ses valises) pourrait bien être la prochaine terre d'accueil de certain(s).

Après ce trio, d'autres départs seront encore à noter dans les prochaines semaines du côté du club cher au président Dalla Costa.