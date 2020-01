Il débarque de France. On savait que si Huy avait besoin de joueurs pour se sauver, il irait les chercher durant ce mercato hivernal. Et c'est chose faite puisque, d'après nos confrères de l'Avenir, le club de D3 amateurs qui a bien l'intention de jouer en D3 amateurs la saison prochaine, a transféré Demba Seck, un attaquant sénégalais de 23 ans.



Jusqu'il y a peu, le grand joueur (1m97) évoluait visiblement en France, où il portait les couleurs de Bergerac, une formation dont l'équipe A joue en Nationale 2. En test depuis quelque temps chez les Tricolores, il semble en tout cas avoir convaincu le staff et les dirigeants. Il clôture (en principe) le mercato en bord de Meuse.