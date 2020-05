Ils sont de retour dans le club qu’il ont quitté il y a trois ans.

C’est après une saison en D1 amateurs que Henry Mandi Sahuke et Andy Saccio ont quitté Sprimont, où ils étaient arrivés trois ans plus tôt alors que le club évoluait en D3 (selon l’ancien format des compétitions). Lors de ses trois saisons chez les Carriers, le premier cité avait inscrit 32 buts (dont 14 en D1 amateurs).

Il va à nouveau revêtir la vareuse jaune dans un club qui a connu pas mal de changements (fusion, présidence…) depuis son départ. Après trois saisons saisons passées à Westhoek (D2 amateurs), il revient avec l’envie d’aider le club à atteindre ses objectifs qui sont clairement de jouer les premiers rôles dans une série qui comptera quelques gros calibres. "Quand j’ai reçu la proposition, je n’ai pas hésité. Au départ, je ne voulais pas redescendre car j’estime encore avoir le niveau pour jouer plus haut mais mon cœur a parlé", dit-il.



A 30 ans, Mandi Sahuke vient de vivre une saison compliquée. "J’ai joué cinq matchs et marqué trois buts. Ensuite, j’ai eu une fracture du tibia qui m’a écarté des terrains. C’est un nouveau départ pour moi, j’ai très envie de me montrer."



Chez les Carriers, il retrouvera également des anciens coéquipiers de son précédent passage au Tultay. "C’est aussi ça qui m’a motivé", conclut-il.



Quant à Andy Saccio, il est un des nombreux joueurs à accompagner Paul Tintin dans son nouveau club. Le solide milieu de terrain évoluait à Tilleur, avant de rejoindre Durbuy la saison écoulée.