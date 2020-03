D3B amateurs: Sprimont se sépare de Pascal Jacquemin et engage Hervé Houlmont ! © DR Liège Matthias Sintzen (avec F. M.)

Les événements s'enchainent chez les Carriers. Il y a quelques jours à peine, le club de Sprimont créait la surprise avec l'arrivée de Paul Tintin, l'ex-président de Durbuy. Avec lui, arrivaient dans la foulée Yedidia Vuza, Sami Choukri, Alexandre Bury, Arnaud Lakaye, Fabrice Genchi et, plus récemment, Pierre-Alain Laloux; soit six anciens Durbuysiens. Moussa Diallo est également un des gros transferts de ce mercato.



Ce lundi, c'est une nouvelle bombe qui vient de retentir près des carrières de pierre bleue: Pascal Jacquemin est écarté sur le champ et c'est un certain... Hervé Houlmont qui le remplace! Ce dernier a été à la tête de Durbuy durant 6 saisons, emmenant l'équipe de P1 en D2 amateurs.



Karim Ghafghaf (ex-Durbuy) fera également partie du staff.



Une fameuse surprise qui risque de faire énormément de bruit.