D3 amateurs: une nouvelle arrivée de Durbuy à Sprimont, qui cloture son mercato © Marquet Liège Matthias Sintzen

Un septième joueur accompagne Paul Tintin et Hervé Houlmont à Sprimont. Il y a eu beaucoup de mouvement chez les Carriers ces derniers jours. Après l'arrivée surprise de Paul Tintin dans le comité, on apprenait que Fabrice Genchi, Yedidia Vuza, Sami Choukri, Alexandre Bury, Arnaud Lakaye et Pierre-Alain Laloux l'accompagnaient dans cette nouvelle aventure, en provenance de Durbuy. Moussa Diallo, l'ancien attaquant du RFC Liège, d'Eupen et du RWDM posait également ses bagages au Tultay.



Dans le staff, Hervé Houlmont remplacera Pascal Jacquemin. Karim Ghafghaf arrive également sur le petit banc.



Ce mardi, on apprenait que François Burton décidait de ne pas prolonger et que Louis Jamar, qui venait d'être recruté durant le mercato, s'en allait.



Les transferts sprimontois touchent peu à peu à leur fin, bien qu'il reste l'un ou l'autre joueur (le capitaine Mor Fall, par exemple) à prolonger. Une dernière arrivée est venue s'ajouter à la liste. "Issa Gorry vient aussi de Durbuy. Il était courtisé par des clubs de D1 amateurs mais il a préféré venir chez nous, signale Michaël Leruth. Avec 11 reconductions et l'intégration de quelques jeunes (NdlR: Dorian Da Silva, David Keysers et Loic Bathasart), nous aurons un noyau de 22 ou 23 joueurs."



Si l'un ou l'autre départ reste possible, cela devrait s'arrêter là pour les arrivées en D3.