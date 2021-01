D3B ACFF: Herstal attire un second joueur d'Aywaille et acte de nombreuses prolongations Liège Matthias Sintzen Après David Ljubic, c'est un solide attaquant qui rejoint les Armuriers. © MaMick Photography

Vendredi soir, le président du FC Herstal, Diego Munoz, annonçait le retour à la maison de David Ljubic, formé au club et parti un an à Aywaille. Il ne viendra finalement pas seul de chez les Aqualiens puisque le puissant attaquant brésilien, Wanderson Da Silva, le rejoint. Ces dernières saisons, le joueur de 33 ans est passé par Durbuy, Sprimont, Tilleur et puis Aywaille. Une nouvelle arrivée qui s'ajoute à celle de Fillieux (Stockay), il y a quelques jours.



En plus de cela, 14 joueurs ont déjà donné leur accord pour la saison prochaine. Ainsi, Audoor, Goblet, Benothman, El Guendi, Hansoulle, Baccarella, Mbazoa, Peso, Sylla, D. et M. De Brouwer, Guichard, Wojciechowski et Sixset resteront un an de plus.



Par ailleurs, Bello et Campagnolo (gardien), deux jeunes de P3, intégreront le noyau de l'équipe première.