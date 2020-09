Première surprise avec la victoire de Huy face à Onhaye en D3B ACFF ce dimanche (3-2). Des Mosan à qui l’on annonce pourtant une saison compliquée.



“Avec tout ce que l’on a vécu en préparation, ce succès est une belle première récompense”, souriait le coach Bertin Tomou. “Même si on avait une belle équipe face à nous, on a su faire preuve d’un grand réalisme : les trois occasions nettes que nous nous sommes créées, on les a mises au fond.”

Il ne s’agit bien sûr que d’un premier exploit mais il va certainement décupler l’envie d’une équipe ayant mis du temps à se composer.