D3B ACFF: le Stade Disonais reconduit l'intégralité de son staff Liège M. S. et Y. H. Le récent promu en D3B ACFF a décidé de travailler dans la continuité. © MaMick Photography

La première saison de Jean-Sébastien Legros en tant que T1 de Dison a été un véritable succès, avec, à la clé, une montée de P1 en D3 ACFF. Malgré l'arrêt momentané des compétitions, les clubs restent actifs et préparent déjà le prochain parcours.



Ainsi, les Stadistes ont décidé de poursuivre avec leur staff actuel: Legros restera T1, Farina T2, Marché entraîneur des gardiens, Fraikin préparateur physique et Kroonen kiné. Philippe Derwa sera toujours présent aux côtés du président Bodson sous la casquette de coordinateur sportif et de scout.



En début de saison, sur les trois matchs joués, Dison avait signé un 7 sur 9 et figure en tête du championnat.