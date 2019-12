Le troisième but des Carriers face à Aywaille, dans le derby de D3 amateurs, est spectaculaire.







Ce samedi soir, Sprimont s'est imposé 1-3 face à Aywaille alors qu'il était mené 0-1 à l"heure de jeu. L'auteur du troisième but se nomme... Joseph Akono. Et quel but! Probablement le goal de l'année, qui a laissé tout le monde sans voix. Son coup du foulard a terminé au fond des filets. RTC Télé Liège a capturé ce moment.





Arrivé en début de saison, Joseph Game Akono en a séduit plus d'un. Camerounais d’origine, naturalisé français, il montre de belles choses depuis son arrivée chez les Carriers. Sa rapidité, sa précision, sa technique, ... Tous ces éléments font mal aux adversaires des Sprimontois lorsqu'ils croisent la route d'Akono.