Cela bouge chez le leader de la D3 amateurs.

Du côté des Burettes, alors que l'incertitude reste de mise quant à la division dans laquelle ils évolueront l'an prochain (D3 ou D2?), Mike Gray, le directeur sportif de Warnant s'active. "Six joueurs ont d'ores et déjà prolongé", signale-t-il. "Scevenels, Papalino (photo), De Castris, Miézal, Crespin et Piot."

Aux départs de Gérard (Beaufays) et de Gonzatti (?) devraient s'ajouter ceux de Licour et de Mbarga.

Quant aux arrivées, on attend impatiemment l'annonce du nouveau gardien, Nicolas Pire étant cité plus qu'avec insistance !