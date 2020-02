Ils ont débarqué au matricule 4 ce mardi.



Dans ce cadre, un documentaire est en cours de tournage, retraçant toute l'histoire qui lie Jean-Marc Bosman au monde du ballon rond. Il sera diffusé sur la chaine anglaise, BT Sport.



Une des scènes a été tournée ce mardi au RFC Liège, où Bosman a joué de 88 à 90. Le directeur général, Pierre-Laurent Fassin a été interrogé.



Autre personnalité présente, un certain David Ginola. La star française de football passée notamment par le PSG et a connu plusieurs sélections en équipe nationale. En Angleterre, il a porté les vareuses de Newcastle, Aston Villa et Everton. Depuis, il a gardé pas mal de contacts avec les médias anglais, bien qu'il travaille pour la chaîne M6.



Il y a un presque 25 ans, l'arrêt Bosman bouleversait le monde du ballon rond. En fin d'année, on "célébrera" donc les 25 ans de cette affaire.