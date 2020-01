Sans club depuis l'affaire qui a touché Minerois en début de saison, le joueur sait où il jouera en 2020-2021.

Quand l'affaire Minerois avait accablé le club,David Paquay avait été logiquement écarté.

Pour rappel, en septembre dernier, Minerois faisait la Une suite à un scandale sexuel dans ses installations. Depuis, et suite à des enquêtes et à l'analyse des images, le staff et la direction avaient logiquement écarté les trois joueurs impliqués.

Ce lundi, on a appris que David Paquay avait retrouvé un club pour la saison prochaine. Il évoluera un échelon plus bas puisqu'il s'est engagé avec Trooz, en P2. Ou en P1, si Trooz parvient à rejoindre l'élite provinciale...