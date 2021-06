Avec une avant-dernière place au terme des play-offs 1 (et une seule victoire pour sept défaites), qualifier la saison du Standard Fémina de très moyenne semble plus que réaliste. Après une phase classique satisfaisante durant laquelle elles sont restées proches d'Anderlecht, les filles de Hamide Lamara ont chuté petit à petit. Beaucoup de joueuses avaient la tête ailleurs depuis l'annonce du départ de l'entraîneur.Cependant, tout n'est pas à jeter et, ce samedi matin, le club peut avoir le sourire. Surtout une joueuse en particulier: Davinia Vanmechelen. Très active, la Red Flame de 20 ans a reçu le prix du "Goal Of The Year", soit le plus beau but de l'année. Elle était en concurrence avec des joueuses comme Lenie Onzia, Zenia Mertens (OHL), Alysson Duterne (Charleroi) ou encore... Tessa Wullaert (Anderlecht). C'est pour son magnifique but à plus de 30 mètres, face à OHL, qu'elle a été récompensée.Elle était revenue chez les Rouches l'été dernier après des passages à Genk, au PSG et au PSV Eindhoven. Le club a d'ailleurs levé l'option et pourra donc encore compter sur Vanmechelen lors de l'exercice 2021-2022.