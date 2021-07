Au Standard Femina version 2020-2021, lorsque le coup de sifflet final de la saison a retenti, on a senti un certain soulagement. Les dernières semaines, défaites et blessures s’accumulaient. Avec sept défaites durant les playoffs, on avait cette impression que l’équipe était devenue un oiseau pour le chat malgré les changements tentés par Hamide Lamara.

Cependant, tout n’est pas à jeter. Auteure de nombreux buts et une vingtaine d’assists, Davinia Vanmechelen a reçu, il y a quelques semaines, le prix du plus beau but de l’année en Super League pour un envoi à plus de 30 mètres lors d’un duel face à OHL. Et pourtant la concurrence était rude avec des noms comme Lenie Onzia, Zenia Mertens (OHL), Alysson Duterne (Charleroi) ou encore… Tessa Wullaert (Anderlecht).

Cette récompense, la Red Flame de 21 ans ne l’attendait pas particulièrement mais c’est avec le sourire qu’elle l’a accueillie. "C’est toujours agréable de recevoir un prix. Il est beau et je vais pouvoir l’ajouter à ma petite collection", dit-elle. "D’autant plus que c’est la première fois que je reçois une telle récompense en Belgique (NdlR : elle n’a jamais reçu ce titre à l’étranger non plus)."