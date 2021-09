Que de confirmations lors de cet affrontement : si la confiance habite bien les Armuriers, le doute envahit de plus en plus des Aqualiens qui auraient pu s’offrir un autre scénario avec plus d’efficacité défensive et offensive.

En effet, après un nouveau raté à l’allumage, ils ont égalisé et auraient même pu se placer aux commandes sans deux interventions décisives de Fillieux. Et même à 3-1 Roland a une possibilité en or de marquer, ce que Botterman faisait sur le contre. "On a perdu trop de duels et de deuxièmes ballons", notait Patrick Fabbri. "Sans compter que l’on a souvent été mis en difficultés par des appels dans notre dos. C’est sûr que concéder 9 buts en deux sorties, cela fait très mal. Pourtant, à la demande du groupe, on avait mis en place un bloc bas en 5-3-2 afin de se rassurer. Mais on a encaissé deux buts durant cette période."