Visé n’a pas le choix des armes, il doit repartir du bon pied en accueillant Knokke à domicile. Et montrer, de la sorte, de quel bois il se chauffe dans son fief, en y poursuivant une série victorieuse entamée contre Dender il y a quinze jours.

Or, Bonemme et consorts devront se méfier d’un adversaire flandrien revigoré par un premier succès acquis aux dépens de Thes, ni plus ni moins, la semaine passée. (...)