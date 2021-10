Le 6 novembre prochain, les Pompiers de Liège (Zone 2) lanceront leur propre trail sur les hauteurs de Liège (Parc scientifique du Sart Tilman). Au programme, deux distances : 11 kilomètres pour 425 mètres de dénivelé positif (départ à 11h) et 21 km (596 m D+ à 9h30).

La région est belle, les parcours bien tracés, mais l’intérêt du rendez-vous tient également dans le final des deux distances. Une fois de retour sur le lieu de départ (Tour Belgacom), les participants se verront offrir un solide morceau avec l’ascension des 855 marches de ladite tour. Un exercice fort éprouvant, étant donné d’abord le travail des quadris, mais aussi parce qu’il se fera dans un escalier en colimaçon dans un endroit clos. Bonjour les têtes qui vont se mettre à tourner...

On notera que l’ascension fera l’objet d’un chronométrage spécifique et qu’il sera possible, dès 13h30, de se mesurer face au chrono sur cette seule « grimpette ».

200 places sont disponibles pour chacun des trois rendez-vous.

