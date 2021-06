Plus précisément, le ring, muni de toutes les protections nécessaires, sera monté sur le terrain synthétique face à une tribune pouvant accueillir 400 personnes occupant un siège sur deux afin de respecter les distanciations sociales. Si les enceintes de football sont régulièrement réquisitionnées dans les grands pays de boxe, c’est quasiment du jamais-vu en Belgique ! Les plus anciens se souviennent néanmoins sans doute que le stade du Heysel, à Bruxelles, avait accueilli, le 23 mai 1948, un championnat d’Europe des poids moyens très spectaculaire entre Cyril Delannoit et Marcel Cerdan, avec une victoire de notre compatriote à la clé. À cette même affiche, le Liégeois Kid Dussart avait dominé le Français Ray Famechon et Jean Sneyers s’était également imposé. Mais cela reste extrêmement rare sur le sol belge.