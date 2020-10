Vainqueur vendredi de la première étape disputée entre Harzé et La Gleize, Arnaud De Lie a résisté sur la deuxième et dernière étape de l'épreuve internationale de la Philippe Gilbert Juniors, ce samedi, entre Harzé et Remouchamps. Le très prometteur coureur de la province de Luxembourg s’est classé quatrième dans cette arrivée située dans la côte de La Redoute, où le Français Jordan Labrosse a décroché l’étape. Arnaud De Lie remporte donc le classement final.