Il l’avait annoncé, Arnaud De Lie. Après avoir perdu du poids, il passe mieux les bosses et voulait se tester sur la Philippe Gilbert Juniors. Le test a été largement réussi, puisqu’il a remporté la première étape, ce vendredi, de cette épreuve internationale, disputée entre Harzé et La Gleize. Il a devancé le Français Pierre Gautherat et le Belge Ramses Debruyne avec qui il était échappé. Il tentera de défendre son maillot de leader (mais aussi son maillot de meilleur grimpeur) ce samedi, avec un final plus corsé, sur les pentes de La Redoute.