Créé en 1983, l’Open de Visé aurait dû fêter son 40e anniversaire, en cette fin janvier 2022, si la pandémie n’avait pas obligé ses organisateurs à annuler l’édition 2021. Qu’à cela ne tienne. Malgré la crise sanitaire sévissant encore à travers le monde, le rendez-vous historique du judo belge aura bien lieu cette année et, avec lui, son alter ego féminin, à Herstal.

Covid-19 oblige, les deux entités liégeoises se sont adaptées pour accueillir au mieux les judokas, leurs entraîneurs, les officiels et les spectateurs, tout en respectant le protocole sanitaire. Détenteur du célèbre trophée Pierre Brouha, attribué au meilleur représentant belge, tout comme Harry Van Barneveld et Toma Nikiforov, Fabrice Flamand est heureux d’annoncer la présence d’environ 400 combattants (250 hommes et 150 femmes), en provenance de quelque 18 pays. (...)