Les Sang & Marine étaient menés de deux buts après 25 minutes





Avec une entame de match pareille, on voyait mal comment Liège pouvait s'en sortir. On sentait que l'équipe n'était pas en place. Imprécis, les locaux subissaient la vitesse des Anversois et encaissaient après un quart d'heure. Le scénario se répétait dix minutes plus tard: 0-2 au repos. Et les Sang et Marine loupaient leurs quelques maigres actions offensives.

Au retour des vestiaires, Liège allait plus de l'avant et Marc Grosjean repositionnait ses joueurs en faisant monter Giargiana. Bangoura, la machine à buts liégeoise réduisait le score à 1-2 peu avant l'heure de jeu.

Liège avait envie et Rupel Boom montrait assez bien de nervosité dans son jeu. Mouchamps faisait parler sa vitesse et ramenait son équipe à égalité.

Mais l'espoir était de courte durée, les visiteurs signaient le 2-3 à un moment inattendu.





RFC Liège - Rupel Boom 2-3

RFC LIÈGE: Debaty, D'Ostilio, Van Den Ackerveken, Massa, Schmit, Niankou, Niankou, Bruggeman (46e Giargiana), Mouchamps, Mariën, Lallemand, Bangoura.

RUPEL BOOM: Deloose, Farin, De Paepe, Mambabua, Daeseleire, Jaeken, Put, Laureys, Schaessens (90e Rubanguka), Polizzi (73e Augustynen), Binst (82e Siebens)

ARBITRE: M. Federico

AVERTISSEMENTS: Massa, Daeseleire, Debaty, Mariën, Mambabua

LES BUTS: 14e Schaessens (0-1), 25e Binst (0-2), 59e Bangoura (1-2), 67e Mouchamps (2-2), 83e Laureys (2-3)