De ce match au sommet à La Louvière, Warnant est rentré bredouille samedi soir. A cause d’un but tombé rapidement qui fait stagner les troupes de Stéphane Jaspart après un bon début de championnat.

"On encaisse trop tôt sur une phase litigieuse : on est mou dans le duel, on loupe une passe simple et l’arbitre ne siffle pas une faute", se souvient Stéphane Jaspart.