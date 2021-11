Si vendredi soir les joueurs de Liège basket avaient pu contester durant 15 minutes la supériorité des Malinois, jamais les Panthers - déforcées par le forfait d’Eden Rotberg (cheville) et avec Britt Brewer sur une jambe – n’ont fait le poids face aux Kangoeroes féminines. Face à l’intransigeante défense des Malinoises, les Panthers ont d’emblée été larguées (4-15 et 7-24 à l’issue du premier quart). Dépassées en taille, en physique et en vitesse d’exécution par les visiteuses (6 joueuses au-delà d’1m85), les Principautaires ont tenté tant bien que mal de s’accrocher dans le sillage d’une Marie Peeters toujours aussi combative. Après 23-43 au repos, la seconde période allait s’avérer un rien moins disproportionnée pour les filles de Pierre Cornia qui s’inclinaient finalement sur un score de 42-75 reflétant bien la différence entre les deux formations.

Liège Panthers - Kangoeroes Malines 42-75



QT: 7-24, 16-19, 7-15, 12-17

Liège Panthers: Tremblez 4, Doppée 3, LEBLON 4, DESCAMPS 9, FRANQUIN 6, Peeters 10, SCHWARZ 0, BREWER 2, Bremer 0, Maes 4.

Kangoeroes : Van Gils 0, DE MEYER 2, KATANIC 12, Billiaert 0, Vervaet 4, RESIMON 16, Maesschalk 0, Bruyndonckx 3, MORISON 18, Be.MASSEY 11, De Munck 0, BI. Massey 9