Le football amateur en D2 et D3 reprend ses droits dès ce week-end, soit une semaine après les séries provinciales. Mais les incertitudes sont nombreuses.





Tout d'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer dans l'affaire Namur-ACFF, mais aussi à cause de la situation sanitaire actuelle.





Si un joueur d'une équipe est testé positif, le match est reporté. De nombreux clubs de provinciales ont déjà dû faire face à cela dès la première journée.





En D3B ACFF, deux formations liégeoises sont touchées. Il s'agit de Wanze/Bas-Oha et de Dison.





Les P'tits Bleus ne comptent qu'un seul cas mais chez les Stadistes, six joueurs et deux membres du staff sont positifs. Ils ne joueront donc respectivement pas à Gouvy et à Mormont.