Au total, ce sont donc six clubs liégeois (sur 8) de D3B ACFF qui devront patienter avant de rejouer un match officiel. Seuls les duels Herstal-Onhaye et Gouvy-Raeren-E. sont pour l'instant maintenus. Le troisième match pouvant avoir lieu est Mormont-Jodoigne.



Le coronavirus chamboule plutôt pas mal ce début de saison. Enormément de clubs de la province de Liège sont concernés par des remises suite à des cas positifs détectés. Le week-end prochain, par exemple, les "derbys" entre Aywaille et Richelle (qui n'a pas encore joué le moindre match), et entre Sprimont et Dison n'auront pas lieu. Déjà sur la touche ce week-end les Carriers et les Aqualiens le seront à nouveau suite à des cas positifs dans leur effectif.Huy ne se rendra pas non plus à Rochefort et Wanze/Bas-Oha a de nouveaux cas. Les P'tits Bleus n'iront donc pas du côté de Marloie et n'ont toujours pas disputé la moindre minute de championnat.