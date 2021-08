armi les seize Jehaytois retenus par Bertrand Marler en vue de ce premier déplacement à La Calamine, présenté comme l’ogre de la série, un seul élément connaît plus particulièrement le club germanophone. "J’ai en effet évolué à La Calamine lors de la saison 2016-2017, confirme Adrien Vanhove, qui ne connaît toutefois plus grand monde en face. Si ce n’est Quentin Hubert, il n’y a plus aucun joueur de mon époque."

Quoi qu’il en soit, le défenseur de 27 ans retrouvera son ancien club avec grand plaisir. " Même si je n’y suis resté qu’un an, je garde un bon souvenir de mon passage là-bas (...)