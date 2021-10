Encore une nouvelle coupe à poser dans la vitrine ou sur la cheminée du salon. Delphine Thirifays n’arrête pas de nous surprendre par les résultats qu’elle cumule, et ce, dans de nombreux domaines, comme la course à pied, le cyclisme et le duathlon.

Pour rappel, le 19 septembre, elle remportait un titre de championne du monde amateur de duathlon, en Suisse. Elle avait énormément souffert de la pluie et du froid mais elle s’était accrochée avec toute la ténacité qu’on lui connaît.