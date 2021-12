Pas simple le poste de gardien quand son équipe, Verlaine, accumule les revers.

La vie d’un gardien qui accumule les défaites n’a évidemment rien de palpitant. À l’issue de la rencontre de dimanche, Robin Dengis nous avouait ne plus compter. "Dix ou onze, je ne sais plus, maugréait-il. Ce qui est sûr, c’est que c’est compliqué toutes ces défaites qui s’enchaînent. Mais il faut aller de l’avant et ne pas tomber dans le négativisme sinon on ne s’en sortira pas."