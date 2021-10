Mardi soir, Maxime Depierreux a eu une réunion avec le président rechaintois Bruno Grignard. Conclusion de celle-ci : il n’est plus le T2 de Rechain. Suite à une “ divergence d’opinion ” avec Andy Piters, le T1. “ C’est même plus un quiproquo, une bêtise… On s’entendait bien avec Andy, même si on n’était pas tout le temps d’accord. D’ailleurs, je n’ai pas de problème avec lui. ” Mais il n’y a pas que ce léger accrochage qui a conduit Maxime à quitter Rechain, loin de là. “ Je suis aussi le coach des U8 au Standard et j’accompagne également les U15 d’Aloys Nong en vue de passer mon diplôme UEFA A. Tout cela me prend du temps et me demande pas mal de sacrifices, je ne voyais plus beaucoup ma copine. Et puis, petit à petit, je prenais moins de plaisir à Rechain. On a donc décidé d’arrêter là et de se quitter en bons termes. ”

Aux Tourelles, Maxime Depierreux était plus qu’un T2. Il s’était grandement investi dans la préparation. Durant l’intersaison, il avait aussi fait venir 13 joueurs, tout en insistant pour que Mehdi Ben Sellam reste. “ Chez les joueurs, il y a beaucoup de déception suite à mon départ. Ils sont surpris, j’étais fort proche de ce groupe que j’adore. Je suis convaincu qu’ils vont se sauver. Je leur souhaite le meilleur et rien ne dit que je ne reviendrai pas un jour à Rechain. ”