Le contexte importe peu. Drazen Brncic veut que toutes les consignes soient respectées face à Vorselaar en Coupe.

Une semaine après avoir sorti Waremme en Coupe de Belgique, Liège a rendez-vous à Vorselaar. Une commune située dans la province d’Anvers et qui compte environ 8000 habitants. Son club évolue en P1.

Pour les Liégeois, cette rencontre ne devrait être qu’une formalité. Pourtant, Drazen Brncic a constaté pas mal de manquements face aux Stadistes la semaine dernière et espère que certaines erreurs ne seront plus reproduites. “Dimanche, nous avons fait un pas en arrière dans le contenu. J’ai déjà expliqué que tous les matchs doivent être abordés de la même manière, peu importe l’adversaire. Pour Vorselaar, ce sera probablement le match de l’année. De notre côté, nous devons aborder chaque rencontre comme étant la plus importante”, déclare le T1.