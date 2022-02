Ils se sont vengés ! Défaits au Tultay à l’aller, les Sprimontois ont vaincu les Aqualiens à la Porallée. Principalement grâce à une erreur de Deusings et à une perte de balle coupable de Fankem. "Même si les résultats n’avaient pas suivi, on est un peu de retour depuis quelques semaines", témoigne Hervé Houlmont. "La mentalité et l’abnégation étaient bien présentes et cette victoire fait plaisir. Même si la manière n’était pas exceptionnelle, en grande partie en raison d’un terrain peu évident à jouer."