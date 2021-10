Chaque année au début de l’automne, l’histoire se répète sur le circuit de Spa-Francorchamps avec les 24 Heures 2CV, une épreuve imaginée il y a plus de trente-cinq ans. Aujourd’hui, si la célèbre "Deuche" de course est toujours présente, elle s’est modernisée avec l’apparition sous le capot de mécaniques issues de bicylindres motos. De plus, les 2CV et autres Dyane ont été rejointes dans les paddocks par leurs petites-cousines, les Citroën C1.

Ainsi, ce week-end, sur la centaine de voitures attendues sur la grille de départ, les deux tiers seront constitués par ces dernières. Même quelques-uns parmi les plus anciens irréductibles ont cédé à leur charme. (...)