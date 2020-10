Tous rêvaient d’une grande affiche pour le matricule 4. Et on ne pouvait espérer mieux puisque ce n’est ni plus ni moins le Sporting d’Anderlecht qui défiera Liège. Un match au sommet entre deux équipes qui se connaissent très bien après de nombreux duels au sein de l’élite du football belge.

Ce match rappellera l’époque des Jacky Munaron, Willy Geurts… ou, dans un passé plus récent, Christophe Grégoire ou encore Dylan Lambrecth.