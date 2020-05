Le club a répondu à la demande de nombreux supporters.

Rapidement, les autres supporters ont demandé s'ils pouvaient s'en procurer. Si ce n'était pas prévu dans un premier temps, le club a décidé de répondre à cette forte demande et mettra prochainement en vente des masques dans son fanshop au prix de 5€. "Les bénéfices de la vente de ces masques seront exclusivement utilisés dans le cadre des actions et missions sociales de notre club", explique la direction.



Il y a peu, l'ASBL des Sang et Marine, regroupant les différents clubs rouge et bleu, a décidé de faire une commande groupée de masques rouge et bleu afin de protéger ses membres. Ainsi, la section football en a commandé plusieurs centaines pour les distribuer à tous ses joueurs, les personnes qui travaillent autour du club mais aussi à ses abonnés. Et ce, gratuitement.