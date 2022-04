Dans un match sans enjeu réel, ce sont les troupes visiteuses de Stéphane Demets qui prenaient les premiers échanges à son compte, avec un tir à distance sans danger. Quant aux Oies, après un but annulé pour hors jeu discutable de Manfredi, Cascio plaçait une frappe au premier poteau pour ouvrir la marque. Quelques minutes plus tard, l’ancien Sérésien distillait une offrande à Musset Quintais qui doublait la marque. Dès le retour des vestiaires, un coup-franc de Bonemme, prolongé dans son but par Van Aerschot, tuait tout semblant de suspense dans ce match sans grand rythme.

Visé : Cremer; Schillings, Déquaire, Bonemme; Cascio, Gerits, Thuys, M. Wilmots, Manfredi; Musset Quintais, Perseo (67e El Harrak).



Heist : Van Aerschot; Wijns, Vande Cauter, Englebert, Nys; Troonbeeckx, Lemti, Sabhaoui, Jutten (15e Van Keilegom), Benhamou; Orye.



Arbitre : M. Massaki

Avertissements : Déquaire, Benhamou, Cascio.



Expulsions : Sabahoui (85e, 2j.), Troonbeeckx (87e, 2j.)



Les buts : 27e Cascio (1-0), 33e Musset Quintais (2-0), 57e Bonemme (3-0)

Liège retombe dans ses travers

Liège a vécu le pire scénario face au Patro. Défaite lourde de conséquences ?Patro Maasmechelen - RFC Liège 3-2L'importance de l'enjeu dans ce match au sommet n'échappait à personne. Force est de constater que le Patro a su se montrer à la hauteur de l'événement, avec un peu plus de détermination et surtout d'efficacité que son adversaire. Détail révélateur : les Limbourgeois ont inscrit, pour la première fois cette saison, trois buts au cours d'une même rencontre, face à la deuxième défense de la série ! Au pied du mur après avoir craqué par deux fois dans les arrêts de jeu du premier acte et dès la reprise, le RFC Liège n'avait plus qu'à courir en vain vers un hypothétique retour au score, même s'il en gardait l'illusion jusqu'au coup de sifflet final.



Patro: Belin, Vandergeeten, Corstjens, Renson, Kenne (78e Brouwers), Gueroui, Terwingen, Bamona (90e+4 Baysal), Bounou, Arenate, Mombongo (86e Naudts).

Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen (90e Van den Ackerveken), Reuten (46e Bruggeman), Rodes, Prudhomme (57e Mouhli), Mouchamps (90e Cavelier), Lallemand, Perbet.

Arbitre: M. Clerckx.

Avertissements: Renson, D'Ostilio, Rodes, Bustin.

Les buts: 45e+1 Corstjens (1-0), 46e Mombongo (2-0), 58e Perbet (2-1), 79e Gueroui (3-1), 90e+4 Arenate (3-2).