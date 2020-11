Depuis ce samedi et jusqu’aux vacances de Noël, Florian Glesner, joueur de handball à Tongres et ex-Visétois, donne des leçons de remise en forme en ligne. Diplômé en éducation physique, il dispense des cours dans des salles de fitness mais est également coach personnel. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette activité qu’il a conclu un partenariat avec la Ligue Francophone de Handball pour offrir des séances en ligne tous les samedis matin sur sa page Facebook Florian Glesner-Personal Trainer et sur celle de la LFH. "J’ai dû me réinventer, explique l’homme privé de handball et de salles de sport. Je suis très content que la LFH ait pensé à moi."

Le charismatique joueur n’a nullement l’intention d’en faire un acte uniquement publicitaire. "Je veux me faire connaître et je pense que tout le monde est gagnant dans l’histoire. J’ai déjà une clientèle fidèle et j’espère la conserver. Je sais que quand le handball reprendra et que les salles rouvriront, j’aurai moins de temps."

Durant ce confinement, l’activité physique reste extrêmement importante. "Le mouvement, c’est la santé. Il est clair que se retrouver tous dans une salle serait plus sympa. Je suis conscient que je ne propose pas l’activité la plus drôle mais elle comporte très peu de risques car il n’y a pas de contact. De plus, les exercices sont facilement compréhensible et accessibles à tout le monde, même dans un tout petit espace comme chez moi. Il faut simplement un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Bien sûr, le risque zéro n’existe pas, c’est clair", poursuit Florian.

Au terme de cette première séance, le sportif dans l’âme est plutôt satisfait. "Une trentaine de personnes ont suivi la séance en direct et plusieurs centaines l’ont vue après."