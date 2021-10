Cet affrontement entre Waremmiens et Hamoiriens pourrait également se résumer en un duel de coachs. D’un côté, Steve Dessart, 39 ans, qui entame sa deuxième saison en tant que coach. De l’autre, Raphaël Miceli, 45 ans, entraîneur de Hamoir pour la neuvième année. Fait particulier, le premier fut le joueur du second durant six ans. Interview croisée entre l’élève et l’un de ses maîtres.

Steve, Raphaël, comment vous sentez-vous à l’aube de cette rencontre ?

Steve Dessart : "Je me réjouis surtout d’y être pour revoir les gens que je connais. Même si je dois bien avouer que j’aurais été un peu plus à l’aise avec quelques points de plus."