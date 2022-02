L'objectif des Sang et Marine est clair: rejoindre le cercle du football professionnel le plus rapidement possible. Cette année, le club s'est donné les moyens de ses ambitions en constituant une solide équipe, avec de jeunes talents mais aussi et surtout quelques cadres qui ont joué au plus haut niveau.





Un groupe soudé et homogène qui se bat semaine après semaine en tirant sur la même corde.