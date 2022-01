Après le départ de certains cadres, Fize annonce des arrivées. Deux exactement. En vue de 2022-2023, le club villersois s’est ainsi assuré les services de Michaël Mayangaet de Kevin Sbaa.

Michaël Mayanga, le premier, est une vieille connaissance du club. On se souvient que le grand attaquant, qui fait les beaux jours de Marloie cette saison, en D3 ACFF dans la série de Huy et Wanze/Bas-Oha, était déjà passé par Fize il y a deux ans. Et s’il avait laissé un excellent souvenir en dehors du terrain et dans le vestiaire, sur le terrain, par contre, son bilan avait été moyen. À 31 ans, il revient donc au club pour faire mieux. Il sort d’une belle saison avec les Luxembourgeois où il s’est très souvent mis en évidence.

Il ne débarque pas seul puisque Kevin Sbaa lui emboîte le pas. Lui aussi vient de Marloie où il évolue comme défenseur central. A 26 ans, il redescend donc d’un échelon après une formation essentiellement assurée à Ciney.

Par ailleurs, François Ledure, joueur actuel du noyau, reste au club.