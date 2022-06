Comment entrer dans la cour des grands de la plus belle des manières avec une seule et unique performance de haut vol ? Demandez des conseils à Alisée Pisane ! La nageuse du club de Waremme s’est en effet qualifiée, et avec la manière, sur le 1 500 mètres pour l’Euro seniors de Rome qui se tiendra à la fin du mois d’août.