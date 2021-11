Tactiquement bien en place dimanche contre Onhaye (1-0), les Disonais ont renoué avec la victoire. "Le coach avait bien préparé cela en analysant les forces et les faiblesses de l’adversaire. Surtout, on avait à cœur de repartir sur une belle série après la défaite à Richelle. On a fait un match solide, Onhaye n’a eu qu’une seule occasion sur tout le match", résume le capitaine Quentin Dessaucy. (...)