Après son bon point pris à Rochefort (1-1) samedi dernier, le Stade Disonais entend "valider" ce résultat positif par une victoire contre Herstal, ce dimanche. "C’était un top match, le groupe a formé un vrai bloc et je suis satisfait de l’apport de tout le monde. C’est de bon augure pour la suite", commente le coach, Jean-Sébastien Legros avant d’affronter les Liégeois. "Nous les avons vus deux fois, en Coupe contre Habay et mercredi contre Onhaye. C’est une équipe bien organisée, difficile à manœuvrer. Nous devrons nous montrer patients et imposer notre rythme", préconise le T1 disonais, qui s’attend à un autre style de rencontre par rapport au déplacement à Rochefort. "Oui, mais je ne dis pas que Herstal est moins fort, mais c’est un autre style."

Dimanche, le coach des Stadistes pourra compter sur un large noyau, même si plusieurs éléments sont toujours sur la touche. Quant à David Timmermans, dernier renfort enregistré cette semaine, il n’est pour rappel pas encore prêt. Victime d’une élongation, l’attaquant verviétois ne s’est pas encore entraîné.

À noter qu’à Herstal, le Verviétois Moussa Diallo devrait être dans le noyau. Le week-end passé, contre Onhaye, il était monté peu avant l’heure de jeu avec sa nouvelle équipe.