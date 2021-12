Grâce à sa victoire contre Rochefort (2-0), Dison vire à nouveau en tête. Et Arnaud Winandts fait son retour dans l’équipe.

Après plusieurs semaines d’absence, Arnaud Winandts est de retour dans le onze disonais. Déjà à Sprimont (3-3) la semaine dernière mais aussi ce week-end, participant à la victoire contre Rochefort (2-0).

"Ce n’était pas un beau match mais plus le temps avançait, plus le terrain était compliqué. On a su faire ce qu’il fallait en marquant le premier but... (...)