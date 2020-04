Dison recrute un ancien joueur du Standard de Liège ! © BELGA Liège M. S. & Y. H.

Le mercato chez les Stadistes touche peu à peu à sa fin mais réserve toujours de belles surprises.

C'est à nouveau un fameux transfert que viennent de réaliser les Stadistes en annonçant l'arrivée de Julian Demarteau. Formé au Standard de Liège où il a évolué jusqu'aux portes de l'équipe première, il est ensuite parti à Durbuy. En cette fin de saison, il jouait pour le compte de Wiltz 71, au Luxembourg.



Le président Jean-Claude Bodson ne cachait pas sa satisfaction d'avoir pioché ce renfort. Par contre, il devrait perdre Denis Pousset qui, après avoir donné son accord, a demandé à être libéré.



Il s'agit de la septième arrivée au Val Fassotte après Rico-Garcia, Teruel, Clerbois, Meunier, Schyns et La Delfa. C'est de plus en plus certain, il faudra compter sur Dison la saison prochaine en D3 amateurs.