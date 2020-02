L’Association liégeoise Coup d’Envoi a été choisie pour désigner les heureux élus.





En 2013, la Juventus ouvre sa première académie en Belgique sous les regards attentifs de Gianluca Pessotto et Fabrizio Ravanelli, anciennes icônes de la Vieille Dame.

Près de sept ans plus tard, le projet se développe et la ferveur belge pour les Bianconeri ne cesse de croître.

Filippo Savona, directeur de la Juventus Academy sur notre sol et chargé de la gestion globale, indisponible, Jérôme Jacot, le responsable de la communication, parle en son nom et évoque les volontés pour l’année 2020.

"En province de Liège, les deux sites sont toujours Grivegnée et Solières. Pour les stages de Pâques, du 6 au 10 avril, ceux-ci peuvent chacun accueillir une soixantaine de jeunes footballeurs. Il reste encore des places disponibles pour les deux lieux."

Cela, c’est pour le classique. La routine. Par contre, l’aspect social subit un développement plus appuyé avec l’invitation, au stage, d’une dizaine de jeunes liégeois défavorisés âgés entre 6 et 16 ans.

Ceux-ci, pas encore désignés, participeront au stage de Grivegnée. L’initiative est possible grâce à l’intervention de l’ONG Gioca con me ("joue avec moi"), laquelle permet à de jeunes financièrement et socialement défavorisés de rejoindre les Académies en Italie. Un succès largement avéré dans la Botte. "Ils étaient 25 lors de la première édition et le nombre avait triplé en trois ans."

Une aide déjà présente dans cinq pays

Cette initiative, déjà présente en Tunisie, au Liban, au Pérou, au Guatemala et en Colombie, débarque donc chez nous. Et c’est l’association liégeoise Coup d’Envoi qui a été choisie par le Juventus Camp Belux pour bénéficier de cette opportunité.

"Nous sommes honorés de cette attention et très heureux pour nos bénéficiaires qui vont pouvoir profiter d’un stage de qualité tout en étant équipés de la tête au pied, déclarait Michel Faway, président de l’association. Le bien-être des enfants que nous désirons aider n’a pas de prix."

Pour connaître les conditions de sélection (dépendre du CPAS…) ou vous inscrire aux stages de Pâques, visitez le site www.juventus.com/campbelux, écrivez à info@juventusacademy.be ou allez sur Facebook Juventus Camp Belux.