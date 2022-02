Dixième défaite pour Wanze/Bas-Oha et Thomas Honay : "Terriblement frustrant" Liège D.Des. © CJHEY

Wanze/Bas-Oha a perdu ce week-end et devra faire attention.



Au lendemain de la 10e défaite de ses couleurs, Thomas Honay n’en revenait toujours pas d’avoir concédé ce revers en terres germanophones. "Si on était mauvais, on aurait qu’à s’en prendre à nous-mêmes, introduisait l’arrière latéral. (...)